Подольская рассказала, верят ли ее дети в Деда Мороза

Певица поделилась забавной историей из жизни. Наталья Подольская Социальные сетиНаталья Подольская никогда не импровизирует при выборе подарков детям от Деда Мороза, потому что заранее знает, чем порадовать мальчиков.
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