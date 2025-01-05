«Идут тралы, за ними танки и бронемашины»: в сети появились сообщения о начале наступления ВСУ в Курской области

ВИ Владимир Изосов А как же Алауидинов еще два месяца назад сказвл- что через месяц выгоним укрофашистов из Курской области!?

Геннадий Бережнов Если так мощно прут, то что нечем остановить? Да не поверю есть чем, главное где оно стоит. Поляжет их там не меряно и всё ради задумки Клоуна.