«Идут тралы, за ними танки и бронемашины»: в сети появились сообщения о начале наступления ВСУ в Курской области Юлия СоколоваУтром 5 января в украинском сегменте социальных сетей царит оживление.
«Идут тралы, за ними танки и бронемашины»: в сети появились сообщения о начале наступления ВСУ в Курской области
Комментарии
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ВИ
Владимир Изосов
А как же Алауидинов еще два месяца назад сказвл- что через месяц выгоним укрофашистов из Курской области!?
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16 час.
Геннадий Бережнов
Если так мощно прут, то что нечем остановить? Да не поверю есть чем, главное где оно стоит. Поляжет их там не меряно и всё ради задумки Клоуна.
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15 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А Герасимов лично не хочет возглавить зачистку Курской области от фашистов? На хрен нам вообще нужны генералы если они ни чего ни спланировать, ни организовать, ни реализовать не в состоянии? Але народ уже как бы полгода прошло! Чего мы вообще ждём? Весны, а потом лета?
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15 час.
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