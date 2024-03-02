Эксперты оценили стоимость нефти в этом году Прогнозы западных и российских экспертов сходятся на уровне в 85-90 долларов за баррель.
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Эксперты оценили стоимость нефти в этом году Прогнозы западных и российских экспертов сходятся на уровне в 85-90 долларов за баррель.