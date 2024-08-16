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Первенца родила от женатого мужчины, а второго сына оставила на воспитание мужу: Елена Сафонова повторила судьбу героини из «Зимней вишни»

Первенца родила от женатого мужчины, а второго сына оставила на воспитание мужу: Елена Сафонова повторила судьбу героини из «Зимней вишни»

Роль Ольги Ивановны в культовом фильме «Зимняя вишня» стала для Елены Сафоновой судьбоносной. После выхода на картины на экраны актриса стала настоящей звездой, а в будущем частично скопировала судьбу своей героини.

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