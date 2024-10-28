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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артига о повреждении Джикии: «Я думаю, мышечная травма, когда он пытался спасти «Химки» от третьего гола. Нужно ждать анализы» 

Защитник «Химок» был заменен на 54-й минуте матча РПЛ с «Динамо» (3:4). — Что с Джикией? — Как видите, мы сделали замены.

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