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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Китайский ИИ-стартап Moonshot нацелен на оценку в $50 млрд в ходе pre-IPO

Китайский ИИ-стартап Moonshot нацелен на оценку в $50 млрд в ходе pre-IPO

Moonshot собирается провести pre-IPO с оценкой $50 млрд, рассказали источники Bloomberg. Пока что китайский ИИ-стартап завершает раунд финансирования с оценкой выше $30 млрд, а в скором времени собирается выйти на биржу в Гонконге .

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