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5 октября: а в этот день…

5 октября: а в этот день…

Сегодня отмечается Всемирный день учителей. В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей.

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