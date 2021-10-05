5 октября: а в этот день…

Сегодня отмечается Всемирный день учителей. В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей.
Сегодня отмечается Всемирный день учителей. В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей.
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