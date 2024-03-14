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32 доставленных из Сирии ребенка госпитализированы в РДКБ Минздрава России

32 доставленных из Сирии ребенка госпитализированы в РДКБ Минздрава России

rdkb.ru 32 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет, спасенные из лагерей беженцев на северо-востоке Сирии и доставленные из этой страны, были госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ.

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