32 доставленных из Сирии ребенка госпитализированы в РДКБ Минздрава России

rdkb.ru 32 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет, спасенные из лагерей беженцев на северо-востоке Сирии и доставленные из этой страны, были госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ.
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