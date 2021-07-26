ИЗВЕСТИЯ iz

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«Их просто несло потоком, и никто ничего не мог поделать»

«Их просто несло потоком, и никто ничего не мог поделать»

Германию и Бельгию снова накрыли ливневые дожди. В южных бельгийских провинциях Намюр и Брабант, наиболее пострадавших от наводнений 15 и 16 июля, вода опять поднялась до опасного уровня — грязевой поток смыл с трассы автомобили и затопил подвалы.

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Житель Земли Макаренков
Там кто-то в Германии язвил по поводу наводнения в Тулуне…, ну-ну, бумеранг имеет свойство возвращаться!

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