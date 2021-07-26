«Их просто несло потоком, и никто ничего не мог поделать»

Германию и Бельгию снова накрыли ливневые дожди. В южных бельгийских провинциях Намюр и Брабант, наиболее пострадавших от наводнений 15 и 16 июля, вода опять поднялась до опасного уровня — грязевой поток смыл с трассы автомобили и затопил подвалы.