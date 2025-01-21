ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    о как)))Курская чиновница...
  • Mikhail
    а уголь в союзе и вовсе не- 🤣🤣🤣Глава ЕК признала...
  • Николай Галыгин
    Что делать больше нечего чем опросами заниматься,дурь какая-то ,или власть не в состоянии на Курщине  разобраться с ч...Хинштейн запустил...

Трамп прокомментировал своё обещание за сутки завершить украинский конфликт

Трамп прокомментировал своё обещание за сутки завершить украинский конфликт

Обещание завершить украинский конфликт за сутки после вступления в должность прокомментировал президент США Дональд Трамп в беседе с представителями СМИ в Овальном кабинете Белого дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Какая на хер сделка по УкРуине? Кто такой Зеленский? Его срок закончился уже давно, это просроченный продукт, то есть ДЕРЬМО. Какая сделка может быть с ДЕРЬМОМ? Не ужели мусьё Трамп не понимает элементарных вещей? Это вряд ли. То есть мусье Трамп нашего Президента, мягко говоря, СОВСЕМ НЕ УВАЖАЕТ, если предлагает посредничество в сделке с ДЕРЬМОМ. О чем с мусьё Трампом тогда можно говорить и тем более договариваться? НЕ О ЧЕМ.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх