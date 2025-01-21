Трамп прокомментировал своё обещание за сутки завершить украинский конфликт

АндрейБорков

Какая на хер сделка по УкРуине? Кто такой Зеленский? Его срок закончился уже давно, это просроченный продукт, то есть ДЕРЬМО. Какая сделка может быть с ДЕРЬМОМ? Не ужели мусьё Трамп не понимает элементарных вещей? Это вряд ли. То есть мусье Трамп нашего Президента, мягко говоря, СОВСЕМ НЕ УВАЖАЕТ, если предлагает посредничество в сделке с ДЕРЬМОМ. О чем с мусьё Трампом тогда можно говорить и тем более договариваться? НЕ О ЧЕМ.