Обещание завершить украинский конфликт за сутки после вступления в должность прокомментировал президент США Дональд Трамп в беседе с представителями СМИ в Овальном кабинете Белого дома.
Трамп прокомментировал своё обещание за сутки завершить украинский конфликт
Комментарии
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АндрейБорков
Какая на хер сделка по УкРуине? Кто такой Зеленский? Его срок закончился уже давно, это просроченный продукт, то есть ДЕРЬМО. Какая сделка может быть с ДЕРЬМОМ? Не ужели мусьё Трамп не понимает элементарных вещей? Это вряд ли. То есть мусье Трамп нашего Президента, мягко говоря, СОВСЕМ НЕ УВАЖАЕТ, если предлагает посредничество в сделке с ДЕРЬМОМ. О чем с мусьё Трампом тогда можно говорить и тем более договариваться? НЕ О ЧЕМ.
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