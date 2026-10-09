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«Металлург» выиграл оба матча после отстранения Разина, сегодня – 7:1 с «Салаватом». Магнитогорский клуб идет 1-м на Востоке

«Металлург» разгромно победил « Салават » (7:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.  Это 8-я победа магнитогорского клуба в 10 последних встречах и вторая подряд после отстранения главного тренера Андрея Разина .

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