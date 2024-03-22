Ростелеком покажет «Нейрочум». Он оснащен ИИ

В День оленевода «Ростелеком» презентует жителям и гостям Ямала «Нейрочум»На главном празднике народов Крайнего Севера в Салехарде компания «Ростелеком Ямал» представит инновационное сочетание традиций и технологий, открыв «Нейрочум».
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