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Самое быстрое прохождение Outlast | Разбор спидрана (1 фото + 1 видео)

Самое быстрое прохождение Outlast | Разбор спидрана (1 фото + 1 видео)

Первая часть Outlast вышла целых 8 лет назад и быстро стала одной из самых популярных хоррор-игр. Естественно спидранеры не могли пройти мимо такого проекта, и на протяжении многих лет ищут новые полезные глитчи и скипы для скоростных прохождений.

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