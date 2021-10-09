Самое быстрое прохождение Outlast | Разбор спидрана (1 фото + 1 видео)

Первая часть Outlast вышла целых 8 лет назад и быстро стала одной из самых популярных хоррор-игр. Естественно спидранеры не могли пройти мимо такого проекта, и на протяжении многих лет ищут новые полезные глитчи и скипы для скоростных прохождений.