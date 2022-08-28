Военное обозрение

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Музей Клюни – один из самых замечательных музеев Парижа

Музей Клюни – один из самых замечательных музеев Парижа

Вот эту сцену поединка двух рыцарей я видел ещё в учебнике по истории Средних веков 1959 года издания, но… откуда она была взята? Оказывается, вот с крышки вот этого ларца, где изображен популярный в Средневековье сюжет: «Штурм замка любви».

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