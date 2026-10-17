Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Украина должна предоставить Евросоюзу подробные разъяснения о масштабах бюджетного дефицита, прежде чем рассчитывать на выделение новых финансовых средств.
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Когда эти "руководители" от ЕС берут откаты от Киева, то они о дырах в бюджете и не думают, не думают, что и Клоун с окружением так же берут на жизнь в карман! А сегодня делают округлённые глаза-как же так?