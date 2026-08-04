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Власти Турции оставили лечиться в России моряков, раненых при атаке ВСУ

Власти Турции оставили лечиться в России моряков, раненых при атаке ВСУ

Одиннадцать раненых членов экипажа турецкого судна Nadezhda, атакованного украинскими дронами в Черном море, проходят лечение в российской больнице, заявило главное управление морского транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции, 4 августа передает агентство IHA.

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