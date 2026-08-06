ИНТЕРЬЕР ЛЕСТНИЧНОГО ХОЛЛА. ВИД ИЗ ГОСТИНОЙ. (Дизайн-проект интерьера загородного дома п.Юдино)

Контраст материалов рождает особую драматургию: тёплый оттенок деревянных ступеней мягко уравновешивает брутальность кирпичной кладки и холодного бетона, а лаконичные металлические косоуры и перила добавляют композиции графичности и современной строгости.
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