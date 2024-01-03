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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» интересовался стоимостью Вернера, следил за Мюллером и может переключиться на Шупо-Мотинга или Гирасси

«МЮ» интересовался стоимостью Вернера, следил за Мюллером и может переключиться на Шупо-Мотинга или Гирасси

Как сообщает The Athletic, английский клуб ранее инициировал контакт с целью узнать, в какую сумму может обойтись переход нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

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