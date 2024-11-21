Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Трянина
    это не москвичи фестивалят, это Собянин (а он не москвич и никогда им не будет) выделывается - догадайтесь с двух раз...Собянин: В столиц...
  • Natalia Ivanova
    Идёт война ребята гибнут, защищая Родину, а мАсквичи всё фестивалят. Сейчас Собянин объявил бесконечный фестиваль.Собянин: В столиц...
  • Сергей Лазарев
    А я думал, что это бесплатно.Женщины с детьми ...

Бесплатный семинар для застройщиков по подключению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения пройдет в столице

Бесплатный семинар для застройщиков по подключению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения пройдет в столице

В столице пройдет бесплатный семинар для застройщиков в формате «Работа над ошибками». На нем представители столичных органов исполнительной власти и специалисты ресурсоснабжающих организаций расскажут о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и согласовании выноса сетей из пятна застройки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх