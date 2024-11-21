Бесплатный семинар для застройщиков по подключению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения пройдет в столице

В столице пройдет бесплатный семинар для застройщиков в формате «Работа над ошибками». На нем представители столичных органов исполнительной власти и специалисты ресурсоснабжающих организаций расскажут о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и согласовании выноса сетей из пятна застройки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии