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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Вершина ужаса»: организованные мужем массовые изнасилования бесчувственной жены вызвали протесты

В 30 городах Франции прошли акции протеста в поддержку Жизель Пелико. Возмущение жестоким обращением с женщиной, изнасилованной после того, как муж накачивал ее наркотиками и приглашал насиловать несчастную незнакомцев, вылилось в марши по всей стране Фото: ru.

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