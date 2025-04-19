Госдуме РФ предложили учредить День памяти о Геноциде советского народа

Обращение председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с предложение учредить 19 апреля День памяти о Геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны направил руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов, 19 апреля сообщает РИА Новости.
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