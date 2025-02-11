Nancy Mace Takes to House Floor With Charges of Rape

Rep. Nancy Mace (R-SC), “who in recent weeks has floated a run for governor, on Monday night accused her former fiancé and three other men of having drugged and raped her and other women, and of filming and taking lewd photographs of women and underage girls without their consent,” the New York Times reports.
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