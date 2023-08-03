О зверях и людях на войне и в тылу...

Молодец Эдгар Запашный и Владислав Гончаров, что спасают животных в прифронтовой зоне, так же, как и работники Московского, Ленинградского и Калининградского и других зоопарков в годы войны. Животные ни в чём не виноваты.

Элеонора Коган

Я много читала в интернете о спасении животных в годы войны, как героически они защищали, как могли животных, а теперь спасают от этой проклятой войны. И вообще. я знаю, что на Украине очень плохое отношение к животным, хотя и у нас тут читаешь и диву даёшься насколько люди жестоки к бедным животным. Конечно же, дети в первую очередь, но ведь животные это тоже дети, братья наши меньшие и им тоже нужна наша помощь от бомб и снарядов.И кто же им поможет, как не мы.