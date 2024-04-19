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Выяснилось, как шутки Бурунова спасали Софью Эрнст во время постельных сцен

Законная супруга генерального директора канала “Первый” из России, актриса Софья Эрнст, рассказала о съемках интимных сцен в сериале “Содержанки”, где ее партнером был коллега по актерской работе, Сергей Бурунов.

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