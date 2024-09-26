Три способа получить уважение от женщины (в современном мире)

«Из сотен женщин я для отношений выберу именно тех, кто умеет мужчину уважать!» «Если она открыла рот в неуважении, надо ставить на место, причем не стеснятся в выражениях, указать и высмеять слабые ее стороны, жестко ответить - тогда и шелковая будет на какое-то время» «По отношению к женщине ты либо юзер, либо лузер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии