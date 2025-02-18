Буйства в экспрессе: премьера фильма «Красный шелк» прошла в Москве

Схватка драконов, почетные гости и одна из самых ожидаемых премьер зимы — в преддверии выхода в кинопрокат масштабного детективного экшена «Красный шелк» в Москве состоялся закрытый светский показ фильма.
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