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Царьград

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800 мирных жителей остаются в освобожденном Курахово, включая 20 детей

800 мирных жителей остаются в освобожденном Курахово, включая 20 детей

В освобожденном от ВСУ Курахово, ДНР, остаются около 800 жителей, включая 20 детей. Руководитель гуманитарного штаба Илья Малий сообщает, что многие ждут возвращения домой для восстановления города.

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