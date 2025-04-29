МИД КНР: надеемся, что коренные причины украинского кризиса будут устранены

Надежду на то, что сторонам украинского конфликта удастся урегулировать его коренные причины его возникновения, а также достигнут мирного соглашения, выразил глава министерства иностранных дел Китая Ван И 28 апреля в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, сообщает МИД КНР.