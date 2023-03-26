Вообще Джобс обещал нам, что планшеты постепенно заменят нам традиционные компьютеры еще в 2007 году

Всем привет, дорогие друзья. Рад видеть тебя! В общем, Джобс обещал нам, что планшеты постепенно заменят нам традиционные компьютеры еще в 2007 году.
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