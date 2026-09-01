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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Это Медиалига, а не концлагерь». Нагучев о призыве хавбека ФК «10» Назара оштрафовать корреспондента МФЛ за то, что тот назвал болельщиц «Десятки» домохозяйками

Комментатор « Матч ТВ » и WINLINE Медиалиги Роман Нагучев отреагировал на призыв хавбека ФК «10» Назара оштрафовать корреспондента МФЛ за то, что тот назвал болельщиц «Десятки» домохозяйками.

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