Сталин: "Победа не может быть без славы"

8 ноября 1943 г. в СССР учреждены орден «Победа» и орден Славы трёх степеней – соответственно высший полководческий и один из самых почётных военных орденов для рядового и сержантского состава Красной Армии.
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