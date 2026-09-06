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Какие преимущества дает ВСУ использование шведских самолетов ДРЛО ASC 890

Какие преимущества дает ВСУ использование шведских самолетов ДРЛО ASC 890

Министерство обороны Украины заявило, что с марта 2026 года два переданных Швецией самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890, также известные как Saab 340 AEW&C, уже выполняют боевые вылеты.

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