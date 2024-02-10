В новый сезоне шоу «Маски» Филипп Киркоров возглавит жюри

Филипп Киркоров возвращается на экраны в новом сезоне шоу «Маски».Стало известно, что певец Филипп Киркоров возвращается на телеэкраны после скандала, который вызвало его участие в голой вечеринке Ивлеевой.
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