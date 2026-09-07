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Царьград

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Анжелика Крылова поставила программу для Аделии Петросян

Анжелика Крылова поставила программу для Аделии Петросян

Тренер Анжелика Крылова поставила короткую программу для чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян.

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