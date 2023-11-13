Тренер Тарасова заявила, что Валиева не справилась с прокатом из-за давления

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о прокате фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани, отметив, что причиной такого выступление могло послужить давление из-за прошедших заседаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу.
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