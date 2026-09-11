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Анализ фильма «Дау»: структура, концепция и художественные особенности масштабного проекта

В 2026 году на Венецианском кинофестивале был показан фильм «Дау» режиссёра Ильи Хржановского, представляющий собой центральную часть крупного междисциплинарного проекта, посвящённого советской научной среде 1930-х годов.

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