Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Великий автор может создать образ героя литературного произведения одними лишь словами. И часто описанию литературных героев уделяется особое внимание, так как выбранные писателем черты помогают сформировать мнение о личности и характере героя.
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