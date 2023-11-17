Самолет из Сочи в Хабаровск: стала известна дата возобновления полетов

Летная программа завершится в октябре, а первый полет намечен на 30 мая следующего года. Рейсы выполняются два раза в неделю: рейсы отправляются по четвергам и воскресеньям и возвращаются в Сочи и Хабаровск по четвергам и субботам.
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