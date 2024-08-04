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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Попов об Игнатове: «Не понимаю, за какие заслуги он играет за «Спартак». Для меня это пешеход – стоит, ждет мяч в ноги, лишает команду остроты»

«Я не понимаю, за какие заслуги Игнатов играет за «Спартак». Для меня это пешеход! Он должен в атаке играть как Барко, который дает движение и скорость.

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