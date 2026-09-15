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Между Англией и Шотландией возник конфликт из-за статуса английского виски

Между Англией и Шотландией возник конфликт из-за статуса английского виски

Правительство Великобритании приняло решение присвоить английскому односолодовому виски статус защищённого географического указания, что поставило этот напиток в один ряд с шотландскими, валлийскими и ирландскими сортами.

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