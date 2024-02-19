Киев испугался отключения Starlink на подконтрольных РФ территориях

РИАМО - 20 фев. Украину ждут катастрофические последствия в случае отключения спутниковой связи Starlink на территориях, находящихся под контролем российской стороны, пишет ТАСС со ссылкой на украинский Минфин.
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