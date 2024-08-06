Предсмертные слова с фронта о генерале Попове: Офицер честно раскрыл саму сущность командующего: «И такое бывает»

Погиб офицер с позывным "Шанхай". Он был одним из военнослужащих, которые служили под началом генерала Ивана Попова с позывным "Спартак" на Запорожском направлении, которого совсем недавно перевели из СИЗО под домашний арест.
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