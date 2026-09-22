БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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После «Жезла Бога» и Starlink США придумали в космосе еще одну напасть

После «Жезла Бога» и Starlink США придумали в космосе еще одну напасть

Какие неприятности американцы могут обрушить нам на голову с орбиты? Дмитрий Родионов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Владимир Сапунов Россия проверяет информацию о выводе США оружия в космос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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