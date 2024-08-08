«Территория будущего. Москва 2030» приглашает в модную зону на площади Революции

На площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» горожане и гости столицы могут узнать о последних тенденциях в самых разных сферах: от инноваций и промышленности до гастрономии и фешен-индустрии.
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