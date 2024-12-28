🤲 В Симферополе задержали четырёх мигрантов, которые незаконно находились в России На оптовом рынке были выявлены и задержаны иностранные граждане, нарушившие миграционные законы страны.
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🤲 В Симферополе задержали четырёх мигрантов, которые незаконно находились в России На оптовом рынке были выявлены и задержаны иностранные граждане, нарушившие миграционные законы страны.