В Приморье подозреваемый в смертельном ДТП водитель большегруза помещен в изолятор

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении водителя большегруза, подозреваемого в ДТП со смертельным исходом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Со стороны села Новогордеевка в направлении города Арсеньева за рулем транспортным средством Scania с полуприцепом двигался 57-летний мужчина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии