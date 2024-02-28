В Приморье подозреваемый в смертельном ДТП водитель большегруза помещен в изолятор

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении водителя большегруза, подозреваемого в ДТП со смертельным исходом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Со стороны села Новогордеевка в направлении города Арсеньева за рулем транспортным средством Scania с полуприцепом двигался 57-летний мужчина.