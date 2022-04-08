Во время матча «Шарлотт» – «Орландо» произошла стычка, 3 игрока удалены

Во время матча «Шарлотт» – «Орландо» произошла стычка, 3 игрока удалены

В четвертой четверти матча «Шарлотт» – «Орландо» (128:101) произошла стычка с участием нескольких игроков.

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