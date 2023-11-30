Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

В рамках программы «Мой район» реализуется проект «Питомцы в Москве» В Москве на сегодняшний день функционируют 26 государственных ветеринарных клиник, а также выездная ветеринарная служба и контакт-центр для владельцев животных, работающие круглосуточно.
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