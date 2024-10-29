Певица Юта спела в поддержку участников СВО в Новосибирске

«Было круто! Новосибирск, спасибо», - написала певица в своем ТГ-канале. Уже более года Юта проводит благотворительный концертный тур «Зa жизнь!» по городам России в целях поддержки военнослужащих и их семей, продвижения традиционных ценностей, прославления подвигов участников специальной военной операции.