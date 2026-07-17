Детеныши тираннозавра умели бегать и охотиться с рождения

Целые гнезда тираннозавров до сих пор не найдены, а кости детенышей хрупки и сохранялись плохо. Из-за этого до сих пор было непонятно, были ли детеныши беспомощными и требовали выкармливания в гнезде, как птенцы современных хищных птиц, или рождались готовыми к самостоятельной жизни, как утята.